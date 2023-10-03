Ermeni Terör Örgütü VOMA Çocukları Savaşa Özendiriyor

Ermeni terör örgütü VOMA'nın çocukları örgüte katmak için yürüttüğü çalışmalar sosyal medyada sık sık yer alıyor. Örgütün internet sayfalarında çocuklar, silah ve savaşa özendiriliyor.

Ermeni Terör Örgütü VOMA Çocukları Savaşa Özendiriyor
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Teröre özendiriyorlar, küçük yaşta çocuklara silah eğitimi veriyorlar.

Masum çocukları terör örgütüne dahil etmek için kampanya ve çağrılarda bulunuyorlar.

Ermeni terör örgütü VOMA'nın çocuklara yönelik mayın eğitimi çağrısı tepkilere yol açtı.

Örgütün, sosyal medya hesaplarında Ermeni çocuk ve gençleri mayın döşeme eğitimi için kamplarına katılmaya çağırdığı görüldü.

Voma'nın faaliyetleri bölücü terör örgütü PKK'yı hatırlattı.

Terör Örgütünün Faaliyetleri BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne Aykırı

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 38'inci maddesi taraf devletlere çocukları silahlandırmama yükümlülüğü getiriyor.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma Tüzüğünü onayladığını duyuran Erivan yönetiminin BM Çocuk Hakları Sözleşmesine uyup uymayacağı merak konusu.

Daha önce de dünyaca ünlü bir moda markasının yüzü olan Ermeni model Armine Harutunyan, söz konusu terör örgütüne katıldığını duyurmuştu.

Harutunyan, açıklamaları ile Azerbaycan'a karşı saldırı planladıklarının sinyallerini vermişti.

# Ermenistan # terör # Ermeni terörü
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