Ermenistan Ateşkesi Bozdu! Karabağ'da Açılan Ateş Sonucu Bir Azerbaycanlı Asker Şehit Oldu

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından Azerbaycan ordusunun Kelbecer’deki mevzilerine açılan ateş açtı. Açılan ateşte bir Azerbaycanlı asker şehit oldu.

Ermenistan Ateşkesi Bozdu! Karabağ'da Açılan Ateş Sonucu Bir Azerbaycanlı Asker Şehit Oldu
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Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, bir Azerbaycanlı askeri şehit etti. Kelbecer'deki Azerbaycan mevzilerine ateş açan Ermenistan askerlerinin ateşkesi bozduğu ifade edildi.

Bir Azerbaycan Askeri Ermeni Askerleri Tarafından Şehit Edildi

Ermenistan Karabağ’daki provokasyonlarını sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, öğle saatlerinde Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin Başarkeçer ilinin Zerkend yerleşimi yönündeki mevzilerinden Kelbecer ilçesinin Aşağı Ayrım yerleşimi yönünde bulunan Azerbaycan ordusunun mevzilerine keskin nişancı tüfeğiyle ateş açıldığı bildirildi. Ermeni ordusunun ateşkes ihlali yapması sonucunda Vüsal Orucov isimli Azerbaycan askerinin açılan ateş sonucu şehit olduğu bildirildi. Açıklamada, olayla ilgili gerekli önlemlerin alındığı aktarılırken, bakanlık yetkilileri şehit askerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Ermenistan # Azerbaycan # şehit # dağlık karabağ
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