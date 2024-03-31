Ermenistan, Azerbaycan sınırında askeri yığınak yapıyor!

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun sınırda askeri yığınak yaptığını duyurdu.

Ermenistan, Azerbaycan sınırında askeri yığınak yapıyor!
Editör: Yağmur Biçen

Ermenistan'da, Azerbaycan'ı savaşla tehdit eden intikamcı güçlerin daha da aktifleştiği, saldırgan söylemlerin ve provokatif haberlerin sayısının arttığına işaret edilen açıklamada,

"Ermenistan ordusunun her türlü askeri provokasyon girişimi Azerbaycan ordusunca kararlılıkla önlenecektir.

Durumun tırmanması ve olası provokasyonların tüm sorumluluğunun tamamen Ermenistan'a ve destekçilerine ait olacağını bir kez daha ilan ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Azerbaycan # Ermenistan
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