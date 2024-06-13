Ermenistan, Azerbaycan'ın Nahçıvan'da bulunan mevzilerine ateş açtı

Ermenistan, Azerbaycan'ın Nahçıvan'da bulunan mevzilerine ateş açtı.

Ermenistan, Azerbaycan'ın Nahçıvan'da bulunan mevzilerine ateş açtı
Editör: Yağmur Biçen
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ülkenin Nahçıvan'da bulunan mevzilerine Ermenistan tarafından ateş açıldığını açıkladı.


Ermenistan, bölgedeki provokasyonlarına devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 19.50 civarında, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’ne ait birlikler, Azerbaycan ordusuna ait Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Babek ilinin Yukarı Buzov yerleşkesindeki mevzilerine ateş açtığı bildirildi.

Bakanlık, olayla ilgili Azerbaycan askerleri tarafından Ermeni silahlı gruplarına karşı gerekli önlemlerin alındığını açıkladı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Azerbaycan # Ermenistan
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