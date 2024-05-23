Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan dikkat çeken "Kars" mesajı

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Ermenistan Ulusal Meclisinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Paşinyan, yönetim alanında çok büyük anlayış sorunları yaşadıklarını söyledi. Bu sorunların uygun zamanda ve uygun şekilde halledilmediğini kaydederek, çözüm için çaba harcadıklarını söyledi.

PAŞİNYAN'DAN DİKKAT ÇEKEN KARS MESAJI

Paşinyan, sorunların çözümü için ilerleme yolu gösterebilecek bir devlet vizyonu ve anlayışı geliştiremediklerini ve bunun kişilerin tutumlarına da yansıdığını belirtti. Ermenistan Başbakanı, ülkesinin 1991'de bağımsızlığını kazandığında 20 yıl sonra nasıl olacağına dair bir program geliştirilemediğini kaydetti. Bu sorunun halen devam ettiğini ve gerçekçi bir Ermenistan vizyonunun gerekli olduğunu vurgulayan Paşinyan, Ermenistan'ın sosyal psikolojisinde yer alan en önemli konulardan birinin "kaybedilmiş Ermenistan arayışı" olduğunu söyledi. Paşinyan, şöyle devam etti:

"Yerevan'ın merkezindeki bir kafede otururken Kars'ı hayal etmek istiyorlar. Böylece Erivan'ı da kaybedecekler. Gerçek Ermenistan ile tarihi Ermenistan arasındaki fark budur."