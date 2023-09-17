Ermenistan son iki ayda provokasyonlarını artırdı

Ermenistan ordusunun ve Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki yasa dışı Ermeni güçlerin, Azerbaycan'a karşı provokasyonlarında son aylarda artış gözlemleniyor.

Ermenistan son iki ayda provokasyonlarını artırdı
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Azerbaycan Devlet Haber Ajansının (AZERTAC) haberine göre, temmuzda Ermenistan-Azerbaycan şartlı sınırında ve Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde Ermenilerce gerçekleştirilen 28 provokasyon kayıtlara geçerken, ağustosta bu rakam 45'e, eylülde ise 61'e yükseldi.

Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşmak, kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve farklı istihkam faaliyetleri, sabotaj girişimleri, quadcopter ve İHA kullanımı gibi tüm provokasyonlar Azerbaycan ordusunun müdahalesiyle engellendi.

# Azerbaycan # Ermenistan
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