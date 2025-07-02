Ermenistan’da Paşinyan-Kilise gerilimi ve Moskova ile soğuk rüzgarlar

Ermenistan’da Paşinyan Hükümeti ile Apostolik Kilisesi arasında tartışma yeni bir boyuta taşındı.



Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kilisenin ruhani lideri Katolikos II. Garegin'e, bekarlık yeminini ihlal ederek evlilik dışı çocuk sahibi olduğu gerekçesiyle görevden çekilme çağrısı yaptı.



Ermeni Apostolik Kilisesi ile Başbakan Nikol Paşinyan liderliğindeki hükümet arasında son dönemde gerilim yaşanıyor.



Son olarak hükümeti yasa dışı yollarla devirmeyi planlamakla suçlanan, aralarında Başpiskopos Bagrat Galstanyan'ın da bulunduğu 15 kişi mahkemece tutuklanmıştı.



Paşinyan ile Apostolik Kilisesi arasında gerilim yaşanırken Moskova – Erivan hattında da soğuk rüzgarlar esiyor.



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Ermenistan’daki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerine Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan “iç işlerimize karışmayın” şeklinde yanıt verdi.



Mirzoyan Kırgızistan’daki Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü toplantısına katılmak yerine Erivan’da Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile görüştü.



Erivan’da Ermenistan'ın Avrupa Birliği’nin küresel misyonlarına katkıda bulunmasını sağlayacak "çerçeve katılım anlaşması" imzalandı.



ANKASAM Başdanışmanı Prof. Dr. Cem Karadeli, yaşanan güç mücadelesinin sadece Kafkasya bölgesiyle sınırlı olmadığını, Karadeniz havzasına yayıldığına dikkat çekti.