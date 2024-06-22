Ermenistan'dan Azerbaycan mevzilerine ateş

Ermenistan'ın barış sürecini baltalamaya yönelik girişimleri devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusu tarafından çeşitli mevzilerine ateş açıldığını açıkladı.

Ermenistan'dan Azerbaycan mevzilerine ateş

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Kelbecer ilindeki mevzilere ateş açtığını duyurdu.

Ermenistan, bölgedeki provokasyonlarına devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusuna ait Kelbecer ilindeki Mollabayramlı yerleşkesinde bulunan mevzilere, dün yerel saatle 12.25-15.35 arasında karşı yönde bulunan Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait mevzilerden ateş açıldığı bildirildi. Bunu üzerine Azerbaycan askerlerinin misilleme ateşi açtığı aktarıldı.

Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 551'e yükseldiGazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 551'e yükseldiDünya
# Azerbaycan # Ermenistan
Çok Okunanlar
Bir ilde daha denize girmek yasaklandı!
Bir ilde daha denize girmek yasaklandı!
Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? Dolar, altın, euro...
Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? Dolar, altın, euro...
Türkiye'nin gururu Nazmiye Muratlı, dünya sahnesinde yine zirvede!
Türkiye'nin gururu Nazmiye Muratlı, dünya sahnesinde yine zirvede!
Deniz yoluyla gelen uyuşturucu tacirlerini polis yakaladı
Deniz yoluyla gelen uyuşturucu tacirlerini polis yakaladı
Türkiye-Portekiz maçı bu akşam: Hangi kanalda yayınlanacak?
Türkiye-Portekiz maçı bu akşam: Hangi kanalda yayınlanacak?
Öne Çıkanlar Putin ve Kim Jong-Un anlaştı! Dünyada artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Putin ve Kim Jong-Un anlaştı! Dünyada artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Deniz yoluyla gelen uyuşturucu tacirlerini polis yakaladı Deniz yoluyla gelen uyuşturucu tacirlerini polis yakaladı