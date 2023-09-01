Ermenistan'dan Azerbaycan mevzilerine İHA saldırısı

Ermenistan güçleri, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine kamikaze İHA'larla saldırı düzenledi. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada saldırı neticesinde 2 askerin yaralandığı bildirildi.

Ermenistan'dan Azerbaycan mevzilerine İHA saldırısı
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Ermenistan güçleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine saldırı düzenledi. Saldırıya ilişkin açıklama Azerbaycan Savunma Bakanlığından geldi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, saldırının kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirildiği belirtildi.

Saldırının, Basargeçer ilinin Zod bölgesi istikametindeki Ermenistan ordusuna ait birlikleri tarafından Kelbecer yönündeki Azerbaycan mevzilerine yapıldığı açıklandı.

Saldırıda 2 askerin yaralandığı, Azerbaycan ordusunun da belirtilen istikamette misillemede bulunduğu kaydedildi.

Aynı istikamette Ermenistan ordusunun açtığı ateş sonucu bir Azerbaycan askeri yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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