Ermenistan'dan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü kararı! Paşinyan açıkladı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan kritik bir jeopolitik karar aldı. Ermenistan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ne katılımını dondurdu. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü; Rusya, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'dan oluşuyor.

Ocak 2022'de Kazakistan'da Batı destekli darbe tezgâhlandığında Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ülkeye asker göndermişti. Karabağ Savaşı'nda örgütün Ermenistan'ı korumadığını iddia eden Paşinyan 23 Kasım 2023'te Minsk'te düzenlenen zirveye de katılmamıştı. Rusya ise Azerbaycan'ın Ermenistan topraklarına saldırmadığını belirterek Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün Azerbaycan'a karşı bir eylemde bulunmayacağını açıklamıştı.