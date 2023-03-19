Esad Birleşik Arap Emirlikleri'nde: Suriye Arap Dünyası'yla ilişkilerini normalleştiriyor
Suriye Arap Dünyası'yla ilişkilerini geliştirmeye devam ediyor. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüştü.
Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre, Esad ve beraberindeki heyet, resmi temaslarda bulunmak için Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye gitti.
Esad, burada BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.
Esad'e ziyaretinde eşi Esma Esad ile bazı bakan ve bakan yardımcıları eşlik etti.
Suriye Devlet Başkanı Esad, Mart 2022'de de BAE'ye ziyaret gerçekleştirmişti.
Kaynak: Anadolu AjansıTrump: "Salı günü tutuklanacağım" Rusya'dan Putin hakkındaki karara tepki Şi ve Putin stratejik işbirliğini görüşecek Polis grevdeki işçileri zorla çalıştırıyor