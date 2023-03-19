Esad Birleşik Arap Emirlikleri'nde: Suriye Arap Dünyası'yla ilişkilerini normalleştiriyor

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre, Esad ve beraberindeki heyet, resmi temaslarda bulunmak için Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye gitti.

Esad, burada BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

Esad'e ziyaretinde eşi Esma Esad ile bazı bakan ve bakan yardımcıları eşlik etti.

Suriye Devlet Başkanı Esad, Mart 2022'de de BAE'ye ziyaret gerçekleştirmişti.