Esad Çin Devlet Televizyonu CCTV'ye Konuştu! "PKK'nın Arkasında ABD Var"

"Bu savaşta iki tehlike var: Birincisi ABD'nin başını çektiği Batılı neo-liberalizm. İkincisi ise aşırıcılık. Farklı görünseler de özünde aynıdırlar". Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'a ait. Esad, "Savaş bitmedi, hala savaşın merkezindeyiz. Bugün bu savaşta iki potansiyel tehlike var. Birincisi ABD'nin başını çektiği Batılı neo-liberalizm. İkincisi ise aşırıcılık." ifadelerini kullandı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad Çin Devlet Televizyonu'na Konuştu

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Pekin'de Çin Merkez Televizyonu'na konuştu. Esad Suriye'deki durumu şu sözlerle değerlendirdi:

- Bugün bu savaşta iki potansiyel tehlike var. Birincisi ABD'nin başını çektiği Batılı neo-liberalizm. İkincisi ise aşırıcılık. Tüm ülkeler bu iki tehditle karşı karşıyadır. Farklı görünseler de özünde aynıdırlar. Şu anda odak noktamız değerlerimizi, yani ulusal kimliğimizi korumaktır. Çünkü ulusal kimlik duygusu toplumumuzu ve ülkemizi yeniden inşa etmemize yardımcı olacaktır.

Esad Dış Müdahalenin Krizin Çözümünün Önündeki Engel Olduğunu Belirtti

Esad, dış müdahalenin krizin çözümünün önündeki en büyük engel olduğunu ve bu dış güçlerin ortadan kaldırılması halinde ülkenin derhal toparlanmaya başlayacağına inandığını belirtti. Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, ABD'yi ülkesinden petrol çalan PKK ile işbirliği yapmakla suçladı ve bu kaynak yağmasının doğrudan Suriye genelinde yaygın bir enerji krizine yol açtığını söyledi.

Esad, ABD öncülüğündeki dış müdahalenin ülkesi ve genel olarak Batı Asya üzerindeki son derece zarar verici etkisini vurguladı. Suriye Cumhurbaşkanı, savaştan zarar gören Suriye ekonomisini felce uğratan bir dizi yaptırımın yanı sıra, petrol hırsızlığının da yıkıcı etkileri olduğunu söyledi. ABD'nin yaptıklarının "korsanlık eylemleri" olarak tanımladı.

- Suriye'nin kuzeydoğusunda teröristler tarafından kontrol edilen tüm petrol kuyularının arkasında ABD var. Yani bu sadece bir hırsızlık meselesi değil. Aynı zamanda teröristlerle işbirliği yapıyor ve çıkarlarını paylaşıyorlar. Bu da bazı küresel süper güçlerin bile teröristlerle birlikte çalıştığı anlamına geliyor. Suriye'de olan da budur.

ABD Suriye'den Günde Ortalama 15 Bin Varil Petrol Çalıyor

Suriye Petrol Bakanlığı'na göre, ABD 2020 yılında günde ortalama 15.000 varil petrol çaldı. Bu rakam 2022'de günde 66.000 varile yükseldi ki bu da Suriye'nin günlük petrol üretiminin yaklaşık yüzde 83'üne tekabül ediyor. Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Çin-Suriye stratejik ortaklığının kurulduğu Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesini de değerlendirdi. Suriye lideri Cin ziyaretini her anlamda başarılı ve pragmatik olarak nitelendirdi.

- Bu ziyaret bana Çin'in son on yılda oynadığı büyük rolden faydalandığımızı hissettirdi; Çin'in ekonomik kalkınmasından, siyasi ve kalkınma girişimlerinden ve Başkan Şi Cinping'in oynadığı rolden faydalandık. Tüm bunlar ziyaretimin çok verimli geçmesini sağladı. Her anlamda gerçekten başarılı ve pragmatik bir ziyaret olduğunu düşünüyorum.

Esad Şi Cinping ile Görüştü

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Çin para birimi renminbi ya da yuanın yükselişinin, ABD dolarının küresel hegemonyasının getirdiği olumsuz etkiye bir "çare" olabileceğini söyledi. 2004'ten bu yana ülkeye ilk ziyaretini gerçekleştiren Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü ve 19. Asya Oyunları'nın açılış törenine katıldı. Esad ayrıca Çinli yetkililerle üst düzey görüşmeler de gerçekleştirdi.