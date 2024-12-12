'Esad uçakla 135 milyar dolar kaçırdı' balonu söndü

Söz konusu iddiaların fiziksel ve lojistik açıdan ne kadar gerçek dışı olduğunu göstermek için 100 dolarlık banknotlarla yapılan bir canlandırmaya yer verdi.

İddiaların Gerçekliği

İddialar, Esad'ın İlyuşin İl-76 model bir nakliye uçağıyla bu devasa miktarı kaçırdığı yönündeydi. Ancak ODA TV'nin hesaplamalarına göre:

100 dolarlık banknotlardan oluşan 135 milyar dolar, yaklaşık 1350 tona denk geliyor.

İl-76 model nakliye uçağının kapasitesi ise yalnızca 40 ton. Bu da iddia edilen miktarın bir uçakla taşınmasının imkansız olduğunu açıkça gösteriyor.

ODA TV'nin hazırladığı videoda:

100 milyon doların bir insan boyutundaki paletle görselleştirildiği bir sahne kullanıldı.

Bu miktarın 1350 katı büyüklüğünde olan 135 milyar doların, Türkiye Merkez Bankası'nın rezervlerine yakın bir büyüklükte olduğu ifade edildi.

Sonuç

Haber, iddiaların hem fiziksel hem de mantıksal açıdan geçersiz olduğunu gözler önüne serdi. Esad’ın böyle bir miktarı taşımak için sadece bir uçağa değil, bir filo uçağa ihtiyacı olacağı vurgulandı. Böylelikle, "Esad uçakla 135 milyar dolar kaçırdı" iddiası, ODA TV'nin analizleriyle çürütülmüş oldu.