Eski ABD Başkanı Donald Trump gözaltına alındı

ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Trump, 18 Mart'ta Manhattan Bölge Savcısının yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında sus payı ödemesiyle ilgili yürütülen soruşturma sonucunda büyük jüri tarafından suçlanmıştı. Yargılanmak üzere Manhattan Ceza Mahkemesi'ne ulaşan Trump burada kendisine yöneltilen suçlamaları dinlemesi için prosedür gereği gözaltına alındı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Manhattan Başsavcılığının kendisine yönelttiği suçlamaları reddederek mahkemeden ayrıldı.