Eski Japonya Başbakanı Aso'dan, ilginç Tayvan mesajı!

Eski Japonya Başbakanı Aso Taro, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ı ziyaretinde, Japonya ve ABD'nin Çin'in askeri baskısına karşı Ada'yı savunmak üzere "güçlü caydırıcılık" sağlaması gerektiğini belirtti.

Japon haber ajansı Kyodo'nun haberine göre, Aso, Tayvan'da Prospect Vakfının düzenlediği bölgesel güvenlik forumunda konuştu.

ABD'nin önceki Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin geçen yıl Tayvan'a ziyaretinin ardından Çin'in büyük ölçekli askeri tatbikatlarla Ada üzerindeki baskıyı artırmasıyla bölgedeki güvenlik durumunun "normalden acile döndüğüne" dikkati çeken Aso, "Japonya, Tayvan, ABD ve benzer görüşteki ülkelerin güçlü caydırıcılık sağlaması için kararlılığa hiçbir zaman bu denli ihtiyaç duyulmamıştı." dedi.

Halen Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) genel başkan yardımcılığını yürüten 82 yaşındaki eski Başbakan, konuşmasında, Tayvan Boğazı'nda savaşın engellenmesinin önemini vurguladı.

2008-2009'da Başbakan, 2012-2021'de Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı olarak görev yapan Aso, 3 günlük ziyaret için Japon parlamentosu Diet üyelerinde oluşan LDP heyetiyle dün Tayvan'a gelmişti.

Aso, ziyaretinde Tayvan lideri Tsai Ing-wen, lider vekili Lai Ching-te, Dışişleri Bakanı Joseph Wu ve diğer yetkililerle görüşecek.

Tayvan konusunda Çin'e karşı eleştirel görüşleriyle bilinen Aso'nun, 2021'de partisinin bağış toplama etkinliğindeki, "Tayvan'ın (Çin tarafından) işgal edilmesi halinde Japonya'nın Ada'yı savunması gerektiğine" yönelik sözleri, Çin'in tepkisine yol açmıştı.

Pekin yönetiminin, Aso'nun ziyaretine ve Tayvan konusundaki yorumlarına ilişkin rahatsızlığını dile getirmesi bekleniyor.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

Pekin, "Tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.