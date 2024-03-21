Eylem Tok ABD'de bakın ne kiraladı?

İstanbul Eyüpsultan'da Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği, dört kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından Yazar Eylem Tok, kazayı yapan oğlu Timur'la birlikte önce Mısır'a ardından da ABD'ye kaçmıştı. Eylem Tok oğluyla birlikte New York'ta görüntülenmişti. Eylem Tok ve oğlu Timur hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

ABD'DE REZİDANS'TA DAİRE KİRALADILAR

Eylem Tok ve oğlu Timur'un ABD'deki fotoğraflarının çıkmasının ardından akıbetleri merak ediliyordu. Adalet Bakanlığı'nın iade talebinde bulunduğu Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında yeni bir gelişme söz konusu oldu.

1 SENE DÖNMEYECEKLER

Kanal D Ana Haber'in özel haberine göre Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un ABD'de kirası 10 bin dolar olduğu belirtilen bir rezidansa yerleştikleri ve kirayı da 1 yıllık peşin ödedikleri ortaya çıktı. Kanal D Ana Haber'e konuşan Avukat Hacı Orhan, "Aile çok önemli bir rezidansa yerleşmiş. Bu rezidansın aylık kirası 10 bin dolar. 1 yıllık peşin kirası ödenmiş şeklinde bir mesaj geldi Amerika'dan. 1 yıl boyunca dönmeyeceklerini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Avukat Hacı Orhan, Amerikan konsolosluğuna yaşananları anlatan bir yazı yazacaklarını da açıkladı.

EYLEM TOK VE TİMUR CİHANTİMUR İÇİN İADE TALEBİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Amerika Birleşik Devletleri'yle adli yardımlaşma kapsamında biz yazışmalarımızı gerçekleştirdik. 7 Mart tarihinde de Amerika Birleşik Devletleri’nden iade talebinde bulunduk. İade dosyamızı ilettik ve geçici tutuklama evrakımızı da gönderdik. Bugün itibariyle de Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığından bize yazı geldi. İstenen bazı belgeler var. Bu belgeleri de tamamladık. Burada süreci takip ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı.