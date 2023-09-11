Fas'ta depremin bilançosu artıyor! Birçok köy tamamen yok oldu
Fas'ta yaşanan 7 büyüklüğündeki depremin bilançosu artıyor. Can kaybı 2 bin 122'ye yükselirken, depremin merkez üssü Marakeş’teki bazı köylerin tamamen yok olduğu bildirildi. Fas, depremin ardından 4 ülkeden gelen yardım teklifini kabul ettiğini açıkladı.
8 Eylül gecesi 7 büyüklüğündeki depremle sarsılan Fas’ta, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 122, yaralıların sayısı ise 2 bin 421'e yükseldi.
Fas Adalet Bakanı Abdüllatif Vehbi, yıkıcı depremin merkez üssü Marakeş çevresindeki bazı köylerin tamamen yok olduğunu söyledi. Vehbi, önceliklerinin barınma ve beslenme gibi temel hizmetleri sağlamak olduğunu belirtti.
4 ÜLKEDEN YARDIM KABUL EDİLDİ
Fas, "dost ülkeler" olarak nitelediği İspanya, İngiltere, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen yardım tekliflerini kabul etti. Fas İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bu ülkelerden kurtarma ekiplerinin ülkeye giriş yaptığı, olası ihtiyaçlara göre diğer dost ülkelerden gelen destek tekliflerinin de kabul edilebileceği belirtildi.
Açıklamada, ayrıca çeşitli ülkelerden gelen dayanışma mesajları ve yardım tekliflerinden de memnuniyet duyulduğu ifade edildi.
Deprem felaketinin ardından Fas’ta 3 günlük ulusal yas ilan edilmişti.