Filipinler'de 7 Büyüklüğünde Deprem!

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Türkiye saati ile 11:14'te Filiphinler'de 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Filipinler'in Glan kenti merkezli meydana gelen deprem için Tsunami uyarısı yapıldı.

Filipinler'de 7 Büyüklüğünde Deprem!

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi merkez üstü  Filipinler'in Glan kenti olan 7.0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Filipinler yerel saati ile 16:14'te meydana gelen deprem yerin 57 km derinliğinde oldu.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi deprem sonrası tsunami uyarısında bulundu.

# Filipinler # deprem
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