Filistin İçin "Barış Zirvesi"

Mısır'ın başkenti Kahire'de Gazze'deki gelişmelerin ele alındığı "Kahire Barış Zirvesi" düzenlendi.



Zirveye Türkiye'den Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, İtalya Başbakanı Giorgia (CORCİA) Meloni Birleşmiş, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel (ŞARL MİŞEL) ve Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres katıldı.



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in saldırılarının bir katliama dönüştüğünü belirtti. Hakan Fidan, İsrail'in 2 milyon insanı, insan yaşamına uygun olmayan bir bölgede açık hava hapishanesinde tuttuğunu kaydetti. Fidan İsrail'e verilen sonsuz desteğin çözümü engellediğini belirtti. Bakan Fidan, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan egemen bağımsız bir Filistin'in istikrar için şart olduğunu söyledi.

"Ülkemizde Sivillerin Yerlerinden Edilme Tehlikesi Var."

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas konuşmasında Filistinlilerin yerlerinden edilme tehlikesine dikkat çekti. Abbas, "Hastaneler, okullar bombalanıyor. Aynı zamanda hayatta kalan sivillerin sığındığı yerler vuruluyor. Ülkemizde sivillerin yerlerinden edilme tehlikesi var." ifadelerini kullandı.

"İki Devletli Çözüm"

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail bombardımanının insani yardımların geçişini engellediğini söyledi. Sisi de yaptığı konuşmada Hakan Fidan gibi kalıcı çözüm için iki devletli çözüm vurgusu yaptı.



İki devletli çözüm, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması ve İsrail'in sivillere saldırmayı durdurması zirvede konuşan katılımcıların ortak mesajı oldu.