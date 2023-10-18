Filistin'de Sivillerin Olduğu Her Alan İşgalci İsrail'in Hedefinde!

Kadın, çocuk, okul hastane demiyor; İsrail, dünyanın gözü önünde Filistin’deki katliamlarına her gün yenisini ekliyor.



Gazze’de en az 500 kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırısının ardından İsrail savaş uçakları, bu kez Birleşmiş Milletler’e bağlı bir okulu vurdu. Çoğunluğu çocuk en az 6 Filistinli hayatını kaybetti.



İsrail uçaklarının bombaladığı el-Ehli Baptist Hastanesi'nde de sadece hasta ve yaralılar değil, yerlerinden edilmiş yüzlerce Filistinli de bulunuyordu. Enkaz altında kalan çok sayıda kişi olması nedeniyle can kaybının artmasından endişe ediliyor.

Hayatını Kaybeden Filistinli Sayısı 3 Bin 748’e Yükseldi

İsrail’in 7 Ekim'den bu yana süren hava saldırılarında, hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 3 bin 748’e yükseldi.13 binin üzerinde de yaralı var..



İsrail’in hastane katliamının ardından Filistin, Mısır ve Arap Birliği yas ilan etti. Hizbullah, 18 Ekim’in “öfke günü” ilan edildiğini duyurdu. Filistin yönetimi, saldırıyı “soykırım” ve “insani felaket” olarak nitelerken, Hamas Lideri İsmail Haniye, İslam İşbirliği Teşkilatı'nı Filistin için harekete geçmeye çağırdı.

"İsrail'in bu bombardımanı, düşmanın vahşetini ve direniş karşısında aldığı uyarıdan yenilgiyi kanıtlayan bir katliamdır. Bu katliam, bir dönüm noktası olacak ve Aksa Tufanı'na ek olarak daha büyük bir fırtına kopacak, İslam İşbirliği Teşkilatı'nı Gazze konusunda net bir tutum almaya çağırıyoruz."

İslam İşbirliği Teşkilatı, Filistin Gündemiyle Toplandı

İslam İşbirliği Teşkilatı, Filistin gündemiyle toplandı. Teşkilatın Açık Katılımlı İcra Komitesi Toplantısı'nda konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail ve diğer ülkelerin, Filistinlilerle barışı ertelemenin bir bedeli olacağını anlaması gerektiğini söyledi. Fidan, "Bölgedeki Müslüman ülkeler, Filistin halkının bekasını teminat altına almalı, kalıcı barışın garantörleri olarak hareket etmeli." ifadelerini kullandı.



İsrail’in hastane katliamına İran, Rusya ve Çin’den tepkiler geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "bu trajedi, korkunç bir olay ve felaket.” İfadelerini kullandı. Bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını desteklediklerini vurguladı.

"İnsani nitelik taşıyan bir yerde, yüzlerce insan öldü. Bunun, bu çatışmayı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmemiz gerektiğine dair bir işaret olmasını umuyorum. Taraflar, en azından bir şekilde temaslara, müzakerelere başlamalılar."

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 500'den fazla Filistinlinin katledildiği hastane saldırısının failleri ve destekçilerinin yargılanması gerektiğini söyledi. "Bu korkunç suçta sadece kınama yeterli değildir. Siyonist rejimin savaş makinesi bir an önce durdurulmalıdır.” İfadelerini kullandı.



Çin Dışişleri Bakanlığı da "Çin, Gazze'deki bir hastaneye düzenlenen saldırıda yaşanan ağır kayıpları şiddetle kınıyor. Çin derhal ateşkes ve savaşın sona ermesi çağrısında bulunuyor." açıklaması yaptı.