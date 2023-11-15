Filistin'den Uluslararası Topluma Acil Müdahale Çağrısı! "Hukukun Açıkça İhlali"

Filistin, İsrail'in Gazze'deki Şifa Hastanesine saldırısı sonrası uluslararası toplumu acil müdahaleye çağırdı. Filistin'den yapılan açıklamada saldırının "hukukun açıkça ihlali" olduğu belirtildi.

Filistin'den Uluslararası Topluma Acil Müdahale Çağrısı! "Hukukun Açıkça İhlali"
Editör: Uğur Çam
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Filistin, İsrail'in Gazze'deki Şifa Hastanesine saldırmasının "hukukun açıkça ihlali" olduğunu belirtti. Filistin'den yapılan açıklamada, uluslararası toplum acil müdahaleye çağırıldı. Yapılan açıklama şu şekilde:

- İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne saldırısı uluslararası hukukun açıkça ihlalidir. Binlerce kişiyi korumak için acil uluslararası müdahale çağrısı yapıyoruz

Gazze'de İşleyen Bir Hastane Kaldı

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Ofisi'nden yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde işler halde bulunan bir hastane kaldığı belirtildi. Açıklamada, "Kuzey Gazze'deki hastanelerden sadece birinin 14 Kasım itibariyle hala asgari düzeyde faaliyet gösterdiği bildirilmektedir. Diğer tüm hastaneler, çevrelerindeki bombardıman ve çatışmaların da etkisiyle elektrik, tıbbi malzeme, oksijen, gıda ve su eksikliği nedeniyle faaliyetlerini durdurmuştur. Gazze kentindeki hastane şu anda 500'den fazla hastayı barındırıyor ve kuzeyde hasta kabul edebilen tek tıbbi tesis olduğu bildiriliyor. Ancak o da giderek artan kıtlık ve zorluklarla karşı karşıya." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# filistin # gazze # gazze şifa hastanesi
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