Filistinliler baskına karşı Mescid-i Aksa'da nöbette

Fanatik Yahudiler sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya baskın çağrısında bulundu. İsrail polisi baskın olasılığına karşı bölgeye çıkan bazı yolların kapatılacağını duyurdu. Filistinliler ise gece boyunca Mescid-i Aksa'dan ayrılmama çağrısı yapıyor.

Filistinliler baskına karşı Mescid-i Aksa'da nöbette
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Fanatik Yahudiler, sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya baskın çağrısında bulundu.

İsrail polisi, baskın ihtimaline karşı Mescid-i Aksa'ya çıkan bazı yolların kapatılacağını duyurdu.

Batı Şeria'dan İsrail'e geçişler de İsrail tarafından kısıtlandı.

Filistinliler gece Mescid-i Aksa'dan ayrılmama çağrısı yapıyor.

Baskın çağrılarına rağmen 30 bin kişi Mescid-i Aksa'da teravih namazı kıldı.

Cemaat, Kıble Mescidi'nin kapılarını kilitledi, İsrail polisi ise içeridekilerin çıkmaması halinde müdahale edecekleri uyarısında bulundu.

Kaynak: TRT Haber

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