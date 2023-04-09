Filistinliler baskına karşı Mescid-i Aksa'da nöbette
Fanatik Yahudiler sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya baskın çağrısında bulundu. İsrail polisi baskın olasılığına karşı bölgeye çıkan bazı yolların kapatılacağını duyurdu. Filistinliler ise gece boyunca Mescid-i Aksa'dan ayrılmama çağrısı yapıyor.
Fanatik Yahudiler, sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya baskın çağrısında bulundu.
İsrail polisi, baskın ihtimaline karşı Mescid-i Aksa'ya çıkan bazı yolların kapatılacağını duyurdu.
Batı Şeria'dan İsrail'e geçişler de İsrail tarafından kısıtlandı.
Filistinliler gece Mescid-i Aksa'dan ayrılmama çağrısı yapıyor.
Baskın çağrılarına rağmen 30 bin kişi Mescid-i Aksa'da teravih namazı kıldı.
Cemaat, Kıble Mescidi'nin kapılarını kilitledi, İsrail polisi ise içeridekilerin çıkmaması halinde müdahale edecekleri uyarısında bulundu.
Kaynak: TRT Haber
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