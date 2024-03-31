Filistinlilerden işgale karşı "Toprak Günü" yürüyüşü

Filistinliler, İsrail'in işgaline karşı "Toprak Günü" yürüyüşü yaptı. Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen Toprak Günü yürüyüşüne binlerce kişi katıldı.

Filistinlilerden işgale karşı "Toprak Günü" yürüyüşü
Editör: Yasin Kerim Aşan

Filistinliler, İsrail işgaline karşı "Toprak Günü" yürüyüşü düzenledi. Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen Toprak Günü yürüyüşüne binlerce kişi katıldı.

Filistinliler, Filistin bayraklarının yanı sıra İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Filistinlilere karşı ayrımcı politikaları eleştiren pankartlar taşıdı.

Kanada'nın Toronto kentinde de binlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü.

Filistin bayrağıyla Toronto kent merkezinde yürüyen göstericiler Filistin'e destek sloganları attı.

Pakistan'ın Karaçi kentinde binlerce kişi Filistin'e destek gösterisinde bir araya geldi.

Fas'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması talebiyle gösteri düzenlendi.

# gazze # filistin # israil
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