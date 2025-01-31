Fransa Afrika'da diz çöktü

Çad Ordusu, ülkede Fransa’nın elinde kalan son askeri üssü de devraldı. Böylece Fransız ordusunun Çad’daki varlığı son buldu. Fransa daha önce de Mali, Burkina Faso ve Nijer’den kovulmuştu.

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Fransa Afrika'da diz çöktü
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Fransa, bir Afrika ülkesinden daha kovuldu.

Çad Ordusu, Encemine’de bulunan Adji Kossei Üssü’nün kontrolünü Fransız askerlerinden devraldı.

Böylece ülkede Fransa’nın elinde hiçbir askeri üs kalmadı.

Çad hükümeti, 28 Kasım 2024'te Fransa ile imzalanan savunma sanayisi ve güvenlik alanındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan anlaşmayı iptal etme kararı aldığını duyurmuştu.

Ardından Fransız savaş uçakları ve askeri birliklerinin ülkeyi terk etmeye başladığı belirtilmişti.

Fransa daha önce de Mali, Burkina Faso ve Nijer’den kovulmuştu.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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