Fransa'da 994 gözaltı daha!

Fransa İçişleri Bakanlığı, devam eden protestolarda 994 kişinin daha gözaltına alındığını duyurdu. Ayrıca olaylarda 79 polis yaralandı.

Söz konusu rakamlar, protestoların başladığı salı gününden bu yana kayda geçen en yüksek rakamlar oldu.

Bugün erken saatlerde yayınlanan geçici Bakanlık rakamlarına göre ayrıca 1350 araç ile 234 bina zarar gördü ve kamusal alanlarda 2 bin 560 yangın vakası kayda geçti.

45 bin polisin görevlendirilmesine rağmen ülkede şiddet durulmuyor.