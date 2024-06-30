Fransa'da seçim heyecanı

Fransa’da parlamento için erken seçimler yapılıyor. Anketlere göre yükselen milliyetçiliği temsil eden Ulusal Cephe’nin seçimlerden zaferle çıkması bekleniyor. Eğer bu olursa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Ulusal Cephe Genel Başkanı Jordan Bardella’yı başbakan olarak atayacak.

Fransa'da seçim heyecanı
Editör: Haber Merkezi

Fransa’da beklenen seçimler başladı.

Fransızlar bugün erken genel seçimlerin ilk turunda oy kullanıyor.

Fransız seçmenler ülkenin 5 yıllık parlamentosunu belirlemek üzere bugün ve 7 Temmuz'da sandık başında olacak.

Ülkeyi erken seçime götüren Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Partisi Rönesans'ın iktidar ortaklarıyla kurduğu ittifak dışında bir partinin seçimleri kazanması halinde kendi partisinden olmayan bir başbakan atamak zorunda kalacak.

SEÇİMLERDE 3 İTTİFAK YARIŞIYOR

Seçimin favorisi olarak gösterilen Marine Le Pen’in (MARİN LÖPEN) partisi Ulusal Birlik, seçimde cumhuriyetçiler ile ittifak yaptı.

Sol partiler Yeni Halk Cephesi adıyla ittifak kurarken, Macron’un partisi Rönesans, iktidar ortağı partiler ile Cumhuriyet İçin Hep Birlikte adında bir ittifak oluşumuna gitti.

Fransa’da yapılan anketlerde Marine Le Pen’in partisi Ulusal Birlik önde gözüküyor. Ulusal Birlik’in seçimleri kazanması durumunda partinin Genel Başkanı 28 yaşındaki Jordan Bardella Fransa’nın yeni başbakanı olacak.

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