Fransa'dan toplu taşıma kararı! Valiliklere genelge gönderildi

Fransa'da polisin bir genci vurmasıyla sokak olayları patlak verdi. Yaşanan olaylar sonrası valiliklere ülke genelinde saat 21.00'den sonra otobüs ve tramvay seferlerini iptal etme talimatı verildi.

Fransa'dan toplu taşıma kararı! Valiliklere genelge gönderildi

Fransa'da polis, 27 Haziran'da Nanterre kentinde içinde 3 kişinin bulunduğu ve "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatıştı.

Fransa yanıyor! Paris ve birçok şehir karıştıFransa yanıyor! Paris ve birçok şehir karıştıDünya

Şimdiye kadar 800'den fazla kişinin gözaltına alındığı olaylarda yüzlerce araç ve kamu binası kundaklandı.

Ülkede valiliklere ülke genelinde saat 21.00'den sonra otobüs ve tramvay seferlerini iptal etme talimatı verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# fransa # Paris # Toplu Taşıma
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