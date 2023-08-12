Fransa'nın başkenti Paris'te bomba alarmı verildi!

Fransa'nın Paris şehrinde bulunan Eyfel Kulesi civarında bomba ihbarı yapıldı. Fransız polis geniş önem aldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te bomba alarmı verildi!
Mustafa Çakır Mustafa Çakır
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Son günlerde Ortadoğu ve Afrika bölgesinde yaşanan gergin sürecin sonucunda bugün Paris'te bomba ihbarı yapıldı. Fransa süreci terör örgütlerine ihale edip, Afrika'ya demokrasi mi götürmeye çalışıyor? Tüm detaylar haberimizde.

FRANSA'DA BOMBA İHBARI

Fransa'nın başkenti Paris'te bomba alarmı verildi! - Resim : 1

Fransa'nın başkenti Paris'te bomba ihbarı üzerine yüzlerce ekip sevk edildi. Bomba olup olmadığına dair açıklama gelmedi.

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