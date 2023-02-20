Charlie Hebdo hacklendi

Fransız Charlie Hebdo dergisine ait internet sitesi hacklendi. Siteye Atatürk resmi yerleştirilirken, ziyaretçilere mehter marşı dinletildi.

Charlie Hebdo hacklendi
Fransız Charlie Hebdo dergisi hacklendi / Fransa / 2023
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Geçmiş yıllarda Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürler yayımlayan Fransız "mizah" dergisi Charlie Hebdo son olarak binlerce kişinin hayatını kaybettiği Türkiye'deki depremleri nefret diliyle karikatürize etmişti. Derginin Twitter hesabında, "Türkiye'de deprem" başlığıyla yapılan paylaşımda, yıkılan binalar ile devrilen bir aracın bulunduğu çizimin üstüne "Tank göndermeye ihtiyaç kalmadı." İfadeleri kullanılmıştı.

CHARLİE HEBDO’NUN İNTERNET SİTESİ HACKLENDİ

Fransız "mizah" dergisi Charlie Hebdo'nun internet sitesi Türk bir hacker tarafından hacklendi. Siteyi ziyaret eden kullanıcılar Atatürk'ün fotoğrafı ve mehter marşı ile karşılaştı.

Charlie Hebdo hacklendi - Resim : 1

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