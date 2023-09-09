G20 Liderler Zirvesi sonuç bildirgesi yayımlandı

Hindistan'ın ev sahipliğinde bu yıl "Tek Yeryüzü, Tek Aile, Tek Gelecek" ana temasıyla düzenlenen 18'inci G20 Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı resmi karşılama töreniyle başladı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Bharat Mandapam Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki törende zirveye katılan liderleri tek tek karşılayarak fotoğraf çektirdi.

G 20 LİDERLER ZİRVESİ SONUÇ BİLDİRGESİ YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu liderler tören kapsamında "Liderler Alanı"nda bir araya geldi. Törenin ardından liderler zirve oturumlarına katılmak üzere kongre merkezine giriş yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Tek Dünya" temasıyla gerçekleştirilen günün ilk oturumunda yer aldı.

G20 SONUÇ BİLDİRGESİ NELER İÇERİYOR?

G20'nin ilk gününde sonuç bildirgesi de yayımlandı. G20 liderlerinin anlaştığı sonuç bildirgesinde Ukrayna konusunda tüm üye devletlerin BM sözleşmesine uygun hareket etmesi gerektiği belirtildi.

Ukrayna savaşı konusunda tüm devletler BM sözleşmesinin ilke ve amaçlarına uygun hareket etmeli.

Ukrayna'da ek toprak kazanımı için güç kullanımı ya da tehdit dili kullanılmasından uzak durulmalı.

Nükleer silahların kullanılması veya kullanmakla tehdit edilmesi kabul edilemez.

Ukrayna konusunda farklı görüşler ve değerlendirmeler mevcut.

2050 yılına kadar net sıfır karbon salımı için temiz enerji konusunda yılda 4 trilyon dolar gerekiyor.

Rusya ve Ukrayna'ya tahıl, gıda maddeleri ve gübrenin derhal ve engellenmeden Rusya ve Ukrayna'dan teslimatının sağlanması çağrısı yapıyoruz.

Çatışmaların barışçıl çözümü ile diyalog ve diplomasi yoluyla krizlerin çözülmesi çabaları kritik öneme sahip.

ERDOĞAN KİMLERLE BİR ARAYA GELDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturumun ardından ikili temaslar kapsamında ilk olarak BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüştü. İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre görüşmede, mevcut iş birlikleri alanlarının geliştirilmesi için atılacak adımlar ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Görüşmenin ardından Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Türkiye-Brezilya ilişkilerinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınırken, G20 üyesi iki büyük ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve küresel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, gelecek yıl G20 Dönem Başkanlığını devralacak Brezilya'ya şimdiden başarılar dileyerek, iki ülke arasında geçen sene gerçekleşen 5.6 milyar dolar seviyesindeki ticaret hacminin müşterek gayretle 10 milyar dolara çıkartılabileceğini kaydetti.

Erdoğan sonrasında Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ve Türkiye, Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya'dan oluşan kıtalar arası gayriresmi istişare ve eş güdüm platformu MIKTA üyesi ülkelerin devlet başkanlarıyla bir araya geldi.

KÜRESEL EKONOMİK ÜRETİMİN YÜZDE 85'İNİ VE DÜNYA TİCARETİNİN YÜZDE 75'İNİ TEMSİL EDİYOR!

Küresel ekonomik üretimin yüzde 85'ini ve dünya ticaretinin yüzde 75'ini temsil eden, dünya nüfusunun üçte ikisini kapsayan G20 ülkelerinin liderleri, bu yılki üç oturumluk toplantıda kapsamlı küresel ekonomik reformları ele alacak.

Bu yıl ilk kez "dönem başkanlığı" heyecanını yaşayan Hindistan'ın zirvede yeşil kalkınma, hızlandırılmış/kapsayıcı ve dirençli büyüme, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde hızlandırılmış ilerleme, teknolojik dönüşüm ve dijital kamu altyapısı, 21. yüzyıl için çok taraflı kurumlar, kadın liderliğinde kalkınma gibi konuları öne çıkarması bekleniyor.

Ayrıca sürdürülebilir kalkınmanın yanı sıra gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki farkların azaltılması konusu da toplantıda gündeme getirilecek.

Hindistan'ın bir yılı aşkın dönem başkanlığında G20'de, çok taraflı kuruluşlardan gelişmekte olan ülkelere daha fazla borç, uluslararası borç yapısında reforma gitme, kripto para düzenlemeleri, enerji ve gıda güvenliğinde jeopolitik belirsizliklerin etkisi gibi konular ele alınacak.

PUTİN, Şİ VE SANCHEZ ZİRVEYE KATILMAYACAK

Avrupa Birliği ile Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore, Türkiye, İngiltere ve ABD'nin yer aldığı 19 ülkeden oluşan G20'ye bu yıl, dünyanın ilk 20 ekonomisi arasında olmasına rağmen G20'de yer almayan İspanya da misafir olarak davet edildi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Covid-19 testinin pozitif çıkması dolayısıyla zirveye katılamayacağı bildirildi.

Ülke liderlerinin birebir müzakerelerde bulunması için imkan da sunan zirve vesilesiyle katılımcı ülke liderlerinin, başta Ukrayna-Rusya savaşı olmak üzere bölgesel ve küresel meseleleri masaya yatırması bekleniyor.

ZİRVEDE KİMLER VAR?

Zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, Arjantin Devlet Başkanı Andres Alberto Fernandez, Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese yer alacak.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirveye katılmayacak, Çin'i Başbakan Li Çiang, Rusya'yı ise Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov temsil edecek.