Gazze'de 11 Filistinli öldü: HAMAS'tan ateşkes ihlali açıklaması

Hamas, İsrail ordusunun Gazze kentinde gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, İsrail tankının Ebu Şaban ailesine ait sivil bir aracı hedef aldığı, saldırıda 7’si çocuk, 3’ü kadın olmak üzere 11 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Hamas, bu saldırının “bir katliam” olduğunu ifade ederek, İsrail ordusunun hiçbir gerekçe olmaksızın savunmasız sivilleri hedef aldığını vurguladı.

TÜM YÜKÜMLÜLÜKLER AÇIKÇA İHLAL EDİLİYOR

Açıklamada, İsrail’in Gazze’deki saldırılarla ateşkes anlaşmasında yer alan yükümlülüklerini açıkça ihlal ettiği ifade edildi:

“Siyonist düşman, ateşkes anlaşmasında belirtilen tüm yükümlülükleri açıkça ihlal ederek halkımıza yönelik saldırılarını sürdürüyor. Bu da onların saldırgan niyetini doğruluyor.”



Hamas, saldırının İsrail’in “uzun süredir devam eden katliam ve ihlal siciline” yeni bir halka eklediğini belirtti.

ARABULUCU ÜLKELERE ÇAĞRI

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte ateşkese arabuluculuk yapan ülkelere seslenilerek, İsrail’in ihlallerinin yakından izlenmesi ve ateşkes anlaşmasına saygı göstermesi için baskı yapılması istendi.

“İsrail’in ateşkes anlaşmasına saygı göstermesini ve Filistinlileri hedef almayı bırakmasını sağlamak uluslararası sorumluluktur.”

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Hamas, uluslararası toplum ile insan hakları ve hukuk kuruluşlarını da İsrail’in savaş ve soykırım suçlarına karşı harekete geçmeye çağırdı. Açıklamada, İsrailli liderlerin insanlığa karşı suçlar nedeniyle hesap vermesi gerektiği vurgulandı.

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail ordusunun Zeytun Mahallesi’nde “sarı hattı” geçen sivil bir aracı uyarı yapmadan hedef aldığını, saldırıda 11 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.