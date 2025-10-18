Gazze'de 11 Filistinli öldü: HAMAS'tan ateşkes ihlali açıklaması

Hamas, İsrail ordusunun Gazze’de sivil bir aracı hedef alarak 7’si çocuk 11 Filistinliyi öldürdüğünü belirtti. Açıklamada saldırının ateşkesin ihlali olduğu vurgulanarak, arabulucu ülkelere İsrail’e baskı yapma çağrısı yapıldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Gazze'de 11 Filistinli öldü: HAMAS'tan ateşkes ihlali açıklaması
Yayınlanma:

Hamas, İsrail ordusunun Gazze kentinde gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, İsrail tankının Ebu Şaban ailesine ait sivil bir aracı hedef aldığı, saldırıda 7’si çocuk, 3’ü kadın olmak üzere 11 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Hamas, bu saldırının “bir katliam” olduğunu ifade ederek, İsrail ordusunun hiçbir gerekçe olmaksızın savunmasız sivilleri hedef aldığını vurguladı.

TÜM YÜKÜMLÜLÜKLER AÇIKÇA İHLAL EDİLİYOR

Açıklamada, İsrail’in Gazze’deki saldırılarla ateşkes anlaşmasında yer alan yükümlülüklerini açıkça ihlal ettiği ifade edildi:

“Siyonist düşman, ateşkes anlaşmasında belirtilen tüm yükümlülükleri açıkça ihlal ederek halkımıza yönelik saldırılarını sürdürüyor. Bu da onların saldırgan niyetini doğruluyor.”

Hamas, saldırının İsrail’in “uzun süredir devam eden katliam ve ihlal siciline” yeni bir halka eklediğini belirtti.

ARABULUCU ÜLKELERE ÇAĞRI

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte ateşkese arabuluculuk yapan ülkelere seslenilerek, İsrail’in ihlallerinin yakından izlenmesi ve ateşkes anlaşmasına saygı göstermesi için baskı yapılması istendi.

“İsrail’in ateşkes anlaşmasına saygı göstermesini ve Filistinlileri hedef almayı bırakmasını sağlamak uluslararası sorumluluktur.”

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Hamas, uluslararası toplum ile insan hakları ve hukuk kuruluşlarını da İsrail’in savaş ve soykırım suçlarına karşı harekete geçmeye çağırdı. Açıklamada, İsrailli liderlerin insanlığa karşı suçlar nedeniyle hesap vermesi gerektiği vurgulandı.

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail ordusunun Zeytun Mahallesi’nde “sarı hattı” geçen sivil bir aracı uyarı yapmadan hedef aldığını, saldırıda 11 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

israil hamas
Günün Manşetleri
HAMAS'tan ateşkes ihlali açıklaması
Onlarca il müdürü görevden alındı
’Dağ Grup’ operasyonunda 33 kişi tutuklandı
Nobel Barış Ödüllü Machado'dan Gazze ve İran saldırılarına destek!
Rekabet Kurulu 17 şirkete 237 milyon TL ceza kesti
Prim desteği azalıyor, borçlanma oranı artıyor: İşte tüm ayrıntılar
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu
Yıl sonu enflasyon tahmini yükseldi, dolar geriledi
Can Holding’de 88 milyar liralık skandal! 26 kişi gözaltında
15 firari suçlu Türkiye’ye getirildi
Çok Okunanlar
Kuvvetli yağış geliyor Kuvvetli yağış geliyor
Ünlülerden art arda açıklama Ünlülerden art arda açıklama
Onlarca il müdürü görevden alındı Onlarca il müdürü görevden alındı
76 yaşındaki adam çeltik kurutma makinesinde ölü bulundu 76 yaşındaki adam çeltik kurutma makinesinde ölü bulundu
Basın İlan Kurumu’na yeni genel müdür Basın İlan Kurumu’na yeni genel müdür