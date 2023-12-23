Gazze’de Can Kaybı 20 bin 258’e Yükseldi

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları şiddetlenerek devam ediyor. Bölgenin kuzeyinde ve güneyinde süren yoğun bombardıman nedeniyle çoğu çocuk ve kadın binlerce Filistinli yaşamını yitirirken, İsrail ordusu dünyanın gözü önünde insanlık suçu işliyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından can kaybına yönelik yapılan son açıklamada, İsrail tarafından son 24 saatte düzenlenen saldırılar nedeniyle toplam 201 kişinin yaşamını yitirdiği, 368 kişinin ise yaralandığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca, 7 Ekim’den bu yana hayatını kaybeden Filistinli sayısının 20 bin 258’e, yaralı sayısının ise 53 bin 688’e yükseldiği duyuruldu.