Gazze'de can kaybı 34 bin 535'e yükseldi

İsrail'in yoğun saldırı altına aldığı Gazze'de bilanço günden güne ağırlaşıyor. Yapılan son açıklamada, saldırılar neticesinde hayatını kaybedenlerin sayısının 34 bin 535'e, yaralananların sayısının ise 77 bin 704'e yükseldiği ifade edildi.

Gazze'de can kaybı 34 bin 535'e yükseldi
Editör: Yasin Kerim Aşan
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İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Bölgede sivil ayrımı gözetmeksizin saldırılarını gerçekleştiren İsrail ordusu, büyük bir insanlık suçu işlemeye devam ediyor.

207 gündür devam eden saldırılarla ilgili son durum hakkında Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından açıklama yapıldı. Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 47 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği ve 61 Filistinlinin yaralandığı duyuruldu.

Böylece, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 34 bin 535'e, yaralı sayısı da 77 bin 704'e yükseldi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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