Gazze'de can kaybı 41 bin 252 oldu

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında can kaybı artmaya devam ediyor. Yapılan son açıklamada bölgede hayatını kaybedenlerin sayısının 41 bin 252'ye, yaralı sayısının da 95 bin 497'ye çıktığı ifade edildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Gazze'de can kaybı 41 bin 252 oldu
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İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'te başlattığı Gazze'ye yönelik saldırıları aralıksız şekilde devam ediyor.

Bölgede sivil ayrımı gözetmeksizin saldırılar gerçekleştiren ve büyük bir savaş suçu işleyen İsrail ordusu on binlerce insanı hayattan kopardı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik 347 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde "3 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 26 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 84 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'de can kaybı 41 bin 252 oldu - Resim : 1

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 252'ye, yaralı sayısının da 95 bin 497'ye çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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