Gazze'de can kaybı 46 bin 537 oldu

İsrail'in yoğun saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 46 bin 537'ye, yaralananların sayısı ise 109 bin 571'e yükseldi. Bölgedeki son durumla ilgili Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından açıklama yapıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Gazze'de can kaybı 46 bin 537 oldu
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İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana yoğun saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de hayatını kaybedenlerin ve yaralananların sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor.

463 gündür bölgede büyük bir insanlık suçu işleyen İsrail ordusu on binlerce insanı hayattan kopardı.

Bölgedeki son durumla ilgili Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından açıklama yapıldı. Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 48 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "5 katliamda" 32 kişinin yaşamını yitirdiği, 193 kişinin yaralandığı belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, toplam ölü sayısına ihbar ve kayıp şahıslar dosyasını takip eden adalet komisyonu tarafından öldüklerine dair işlemleri tamamlanan ve onaylanan 499 kişinin eklendiği kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 46 bin 537'ye, yaralı sayısının da 109 bin 571'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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