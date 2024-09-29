Gazze'de can kaybı ne kadar oldu? Acı bilançodaki son durum açıklandı

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. 359 gündür bölgede savaş suçu işleyen İsrail ordusu, çok sayıda masum insanı hayattan kopardı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırılardaki son durum hakkında açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde düzenlediği saldırılarda 9 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 41 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 595'e, yaralı sayısının da 96 bin 251'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.