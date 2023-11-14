Gazze'de Gerçekleşen Roket Saldırısında 2 kişi Yaralı!

İsrail Gazze Şeridi’ne roket saldırısı gerçekleştirdi. Roket saldırısında 2 kişinin yaralandığı bildirildi...

Gazze'de Gerçekleşen Roket Saldırısında 2 kişi Yaralı!
Roket Saldırısında 2 Kişi Yaralandı!
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KUDÜS (AA) - İsrail’in yoğun bombardımanı altındaki Gazze Şeridi’nden düzenlenen roket saldırısında Tel Aviv’de biri ağır olmak üzere 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sirenler Çalıyor!

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze’de düzenlenen roket saldırısı nedeniyle Tel Aviv’de sirenler çaldığı belirtildi.

Atılan roketlerin büyük kısmının İsrail’e ait savunma sistemince havada imha edildiği kaydedildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızından yapılan açıklamada, şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu birisi ağır olmak üzere iki kişinin yaralandığı ifade edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# israil # israil filistin
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