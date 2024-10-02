Gazze'de insanlık dramı: İsrail saldırıları 41 bini aşkın can aldı

Gazze Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, İsrail'in 362 adet devam eden saldırıları hakkında yeni bilgiler paylaşıldı. Son 24 saat içerisinde İsrail ordusu içerisinde, Gazze'nin çeşitli bölgelerinde beş ayrı saldırı gerçekleştirildi. Bu saldırılarda 51 Filistinli hayatını kaybederken, 165 kişi de yaralandı.

İsrail'in kara operasyonları özellikle Gazze'nin bölgedeki Han Yunus kenti ve çevresinde yoğunlaştı. Kıyzan en-Neccar, el-Menara ve Maan bölgelerinde yapılan saldırılarda ölenlerin sayısı 51'e, yaralı sayısı ise 82'ye ulaştı.

İsrail'in 7 Ekim'de bu yana devam eden saldırılarında toplam can kaybı 41.689'a, yaralı sayısı ise 96.625'e çıktı. Ayrıca, hala enkaz altında kalan ve yol kenarlarında bulunan cesetlerin, İsrail güçlerinin engellenmesi nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlilerinin alınamadığı tekrar vurgulandı.