Gazze'de insanlık dramı: İsrail saldırıları 41 bini aşkın can aldı

İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 41.689'a yükseldi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Gazze'de insanlık dramı: İsrail saldırıları 41 bini aşkın can aldı
Yayınlanma:

Gazze Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, İsrail'in 362 adet devam eden saldırıları hakkında yeni bilgiler paylaşıldı. Son 24 saat içerisinde İsrail ordusu içerisinde, Gazze'nin çeşitli bölgelerinde beş ayrı saldırı gerçekleştirildi. Bu saldırılarda 51 Filistinli hayatını kaybederken, 165 kişi de yaralandı.

İsrail'in kara operasyonları özellikle Gazze'nin bölgedeki Han Yunus kenti ve çevresinde yoğunlaştı. Kıyzan en-Neccar, el-Menara ve Maan bölgelerinde yapılan saldırılarda ölenlerin sayısı 51'e, yaralı sayısı ise 82'ye ulaştı.

İsrail'in 7 Ekim'de bu yana devam eden saldırılarında toplam can kaybı 41.689'a, yaralı sayısı ise 96.625'e çıktı. Ayrıca, hala enkaz altında kalan ve yol kenarlarında bulunan cesetlerin, İsrail güçlerinin engellenmesi nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlilerinin alınamadığı tekrar vurgulandı.

İran: "Karşılık gelmezse saldırıların son bulacağını ABD'ye bildirdik"İran: "Karşılık gelmezse saldırıların son bulacağını ABD'ye bildirdik"Dünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

gazze can kaybı israil
Günün Manşetleri
İsrail saldırıları 41 bini aşkın can aldı
8 yıldır aranan firari FETÖ'cü eski hakim yakalandı
12 gözaltı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan saldırıyla ilgili açıklama
"Bu gece Orta Doğu'da güçlü saldırı düzenleyeceğiz"
ABD Başkanı Joe Biden'dan İsrail'e destek açıklaması
"İran hata yaptı ve bedelini ödeyecek"
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi acil toplanıyor
Rusya'dan İran'ın İsrail'e saldırısıyla ilgili açıklama
İstanbul çıkışlı İran, Irak ve Ürdün seferleri iptal edildi
Çok Okunanlar
6,6 büyüklüğünde deprem oldu 6,6 büyüklüğünde deprem oldu
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan saldırıyla ilgili açıklama İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan saldırıyla ilgili açıklama
5,9 büyüklüğünde şiddetli deprem 5,9 büyüklüğünde şiddetli deprem
Rusya'dan İran'ın İsrail'e saldırısıyla ilgili açıklama Rusya'dan İran'ın İsrail'e saldırısıyla ilgili açıklama
"İran hata yaptı ve bedelini ödeyecek" "İran hata yaptı ve bedelini ödeyecek"