Geri çağrılan bebek maması 10 eyalette paniğe yol açtı! 13 bebek hastanelik oldu

ABD’de aynı markaya ait bebek mamasını tükettikten sonra hastalanan 13 bebek nedeniyle sağlık kurumları alarma geçti. Yetkililer, geri çağrılan mamayla bağlantılı olarak 10 eyalette botulizm vakalarının görüldüğünü bildirdi.

Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) yaptığı açıklamada, ByHeart Inc. şirketinin “Whole Nutrition Bebek Maması” adlı ürününün iki partisini geri çağırmayı kabul ettiğini açıkladı. Hastalıkların görüldüğü eyaletlerin Arizona, Kaliforniya, Illinois, Minnesota, New Jersey, Oregon, Pensilvanya, Rhode Island, Teksas ve Washington olduğu belirtildi. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

FDA, kontaminasyonun nasıl meydana geldiğini ve başka ürünlerin de etkilenip etkilenmediğini araştırıyor. Öte yandan, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yapılan açıklamada, geri çağrılan mamayı satın alan kişilerin ürünü atmadan önce parti numarasını kaydetmeleri gerektiği vurgulandı.

CDC ayrıca, mamayla temas eden eşyaların bulaşık makinesi veya sıcak sabunlu suyla temizlenmesini, mamayı tüketen ve sonrasında yetersiz beslenme, yutma güçlüğü, baş kontrolünü kaybetme veya yüz ifadesinde azalma gibi belirtiler gösteren bebeklerin ise derhal tıbbi yardım alması gerektiğini bildirdi.