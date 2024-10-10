Güneş fırtınası Dünya'yı şiddetli vuracak! Dev bir plazma ve manyetik alan Dünya'ya ilerliyor

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, bu hafta yaşanacak Güneş fırtınasının Dünya’yı şiddetli vuracağını bildirdi.

Güneşten kopan dev bir plazma topu ve beraberindeki manyetik alanın saatte 4 milyon kilometre hızla Dünya’ya doğru ilerlediğini açıklayan yetkililer, çok güçlü jeomanyetik etkilerin gözlemlenebileceğine dikkat çekti.

Elektrik şebekelerinin de etkileneceğini belirten yetklililer özellikle GPS ve uydu sinyallerinde bozulmalar, haberleşmelerde sorunlar yaşanabileceğine sçyledi.

Yetkililer, jeomanyetik etkilerin sonucunda kuzey ve güney kutup bölgeleriyle birlikte güney enlemlerinde de kutup ışıklarının görülebileceğini belirtti.