Hakkari'de Gençlerin Uzaya İlgisi Büyük

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'da görevli astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, Hakkari'de ilkokul öğrencileriyle buluştu. Öğrencilerin uzay çalışmalarına olan ilgisi görülmeye değerdi....

Hakkari'de Gençlerin Uzaya İlgisi Büyük

NASA'da görevli Türk astrofizikçi Umut Yıldız Hakkari'de ilkokul öğrencileriyle buluştu.

Valilik ve Çukurca Belediyesi işbirliğiyle 2 gün önce kente gelen Yıldız, kentteki son programında Vali İdris Akbıyık İlk ve Ortaokulu'ndaki öğrencilerle buluştu.

Okulun konferans salonundaki söyleşide mesleğiyle ilgili öğrencilere bilgi veren Yıldız, Mars gezegeninin özelliklerine değindi.

Öğrencilerin uzay çalışmalarına büyük ilgisi sonrası mutluluk yaşayan Yıldız, çocukların bilime karşı olan ilgisinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Umut Yıldız, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

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