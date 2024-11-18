Hamaney ile ilgili "Öldü" iddiaları boşa çıktı

İran’da kaos arayışlarını sürdüren Washington ve Tel Aviv, medya üzerinden kara propagandasına devam ediyor. ABD, İsrail ve Batı basını bu kez de İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamaney’in komaya girdiğini iddia etti. Ancak söz konusu iddia 24 saat geçmeden çürüdü. İşte ayrıntıları…

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Hamaney ile ilgili "Öldü" iddiaları boşa çıktı
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Önce “komada” dediler, sonra “öldüğünü” öne sürdüler. Ancak 24 saat dolmadan iddialar boşa çıktı.

Baskı ve tehditlerle bir türlü istediğini alamayan Washington ve Tel Aviv, İran’da toplum üzerinden kargaşa yaratma peşinde.

Bunun içinse psikolojik harp kapsamında değerlendirilen çok sayıda haber piyasaya sürüldü. Son iddia ise yine İran İslam Devrimi lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney hakkında ortaya atıldı.

Daha önce dile getirdikleri iddialar boşa çıkan ABD, İsrail ve Batı basını bu kez de Ayetullah Hamaney’in komaya girdiğini, ardından da öldüğünü öne sürdü.

Türkiye’deki iktidar ve muhalefet yanlısı medya da cumartesi akşam saatlerinde ortaya atılan bu iddianın peşinden gitti.

Ancak bir gün bile geçmeden iddialar yalanladı. Ayetullah Hamaney pazar akşamı görüntülendi. Videoda Hamaney’in, İsrail’in Lübnan’da çağrı cihazlarıyla yaptığı terör saldırısında yaralanan İran Beyrut Büyükelçisi Mucteba Emani ile sohbet ettiği görüldü.

Söz konusu görüntüler Hamaney’in sosyal medya hesapları üzerinden de paylaşıldı.

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