HAMAS Açıkladı: "İsrail Başarısız Oldu"

HAMAS'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail güçlerinin Gazze’de gerçekleştirdiği rehine kurtarma operasyonunun "başarısız" olduğunu açıkladı. Ayrıca direnişin etkili şekilde sürdüğünü ifade etti.

HAMAS Açıkladı: "İsrail Başarısız Oldu"

Kassam Tugayları, İsrail güçlerinin El-Bureyc Mülteci Kampı'ndaki "başarısız" esir kurtarma girişimiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, direniş güçlerinin "İsrailli esiri kurtarmak için onların bulunduğunu düşündükleri yere sızan İsrail güçleriyle çatışmaya girdiği" kaydedildi.

İsrail güçlerinin çatışmada yaralandığı ve öldüğü, ekipmanlarına el konulduğu ve esir kurtarma girişiminin de başarısızlıkla sonuçlandığı aktarıldı. Direnişin bu tip operasyonlara rağmen etkin şekilde sürdüğü vurgulandı.

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# israil # gazze # hamas
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