Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'in ateşkese uyması için arabulucu ülkelere çağrıda bulundu

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'in ateşkese uyması için arabulucu ülkeleri göreve çağırdı. HAMAS’ın anlaşmanın tüm şartlarını yerine getirmeye ve belirlenen zaman çizelgesine uymaya hazır olduğunu vurgulayan Ubeyde,“Tüm bunlar mütekabiliyete bağlıdır, aksi takdirde tüm anlaşma tehlikeye girecektir. İsrail, tüm kötülüklerin kaynağıdır ve buna bir son vermeliyiz. Bunu sürdürmeye yönelik tüm girişimlere güçle karşılık verilecektir” dedi.

Ubeyde, İsrail'in muhtemel ihlallerinin süreci tehlikeye atacağını belirterek, ihlallerin rehinelerin hayatlarını da riske sokacağını aktardı.

“Anlaşmaya bir yıl önce varılabilirdi ancak Netanyahu'nun kötü niyetli hırsları onu bu soykırım savaşını sürdürmeye yöneltti” ifadelerini kullanarak, “Halkımızın kanının dökülmesine son vermek için anlaşmanın başarılı olmasını istiyoruz” dedi.