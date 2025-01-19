Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'in ateşkese uyması için arabulucu ülkelere çağrıda bulundu

El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, HAMAS’ın ateşkese bağlı olduğunu belirterek, arabuluculara İsrail'in ateşkese bağlı kalmasını sağlamaları için çağrıda yaptı. Ubeyde, “Halkımızın kanının dökülmesine son vermek için anlaşmanın başarılı olmasını istiyoruz” dedi. 

Haber Merkezi Haber Merkezi
Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'in ateşkese uyması için arabulucu ülkelere çağrıda bulundu
Yayınlanma: Güncellenme:

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'in ateşkese uyması için arabulucu ülkeleri göreve çağırdı. HAMAS’ın anlaşmanın tüm şartlarını yerine getirmeye ve belirlenen zaman çizelgesine uymaya hazır olduğunu vurgulayan Ubeyde,“Tüm bunlar mütekabiliyete bağlıdır, aksi takdirde tüm anlaşma tehlikeye girecektir. İsrail, tüm kötülüklerin kaynağıdır ve buna bir son vermeliyiz. Bunu sürdürmeye yönelik tüm girişimlere güçle karşılık verilecektir” dedi.

Ubeyde, İsrail'in muhtemel ihlallerinin süreci tehlikeye atacağını belirterek, ihlallerin rehinelerin hayatlarını da riske sokacağını aktardı.

“Anlaşmaya bir yıl önce varılabilirdi ancak Netanyahu'nun kötü niyetli hırsları onu bu soykırım savaşını sürdürmeye yöneltti” ifadelerini kullanarak, “Halkımızın kanının dökülmesine son vermek için anlaşmanın başarılı olmasını istiyoruz” dedi. 

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

Ebu Ubeyde İzzeddin Kassam Tugayları hamas
Günün Manşetleri
Arabulucu ülkelere çağrıda bulundu
İstanbul'da Çin Yeni Yılı kutlandı
Yeni Suriye ordusunun oluşum aşamaları paylaşıldı
İsrail'den itiraf gibi açıklama!
Gazze'de ateşkes başladı!
İsrail saldırıları neden durmadı?
Hazırlık yapılmalı!
Meteoroloji bölge bölge uyardı!
"Akreplere inanırsan, normalleşirsen boğulursun"
Vatan Partisi: PKK, Türk Ordusunun gücüyle silah bırakır
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den sert kar yağışı uyarısı! Meteoroloji'den sert kar yağışı uyarısı!
Son dakika! Deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? Son dakika! Deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu?
Meteoroloji bölge bölge uyardı! Meteoroloji bölge bölge uyardı!
Bu şehirlere lapa lapa kar yağacak! Bu şehirlere lapa lapa kar yağacak!
Yarın İstanbul'da su kesintisi olacak mı? Yarın İstanbul'da su kesintisi olacak mı?