HAMAS liderinden Doğu Perinçek'e mektup

Hamas lideri Yahya Sinvar, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’e mektup yolladı. Sinvar mektubunda “Samimi ve içten duygularınız için size minnettarız.” dedi. İsrail ile savaşta kararlılık vurgusu yaptı.

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HAMAS liderinden Doğu Perinçek'e mektup
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Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar, Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek’e mektup gönderdi.

Sinvar mektubunda Perinçek’e Şehit Heniyye için gönderdiği taziye mesajı dolayısıyla teşekkür etti.
Hamas lideri, Perinçek’e hitaben “Samimi ve içten duygularınız için size minnettarız. Allah sizi mübarek kılsın ve her türlü kötülükten korusun.” ifadelerini kullandı.

- Biz, İslami Direniş Hareketi Hamas olarak, ümmetin lideri, savaşçı komutan, şehit İsmail Haniyeh "Ebu el-Abed", hareketin siyasi bürosu başkanı ve arkadaşı mücahit kardeş Waseem Abu Shaban "Ebu Enes" için başsağlığı dileklerinizi büyük saygı ve takdirle alıyoruz. Samimi ve içten duygularınız için size minnettarız.

 Hamas lideri Sinvar, Perinçek’e gönderdiği mektubunda İsrail ile savaşta kararlılık vurgusu yaptı.

- Siyonist düşmana karşı birliği sağlayarak ayrılığı reddedecek ve cihat, direniş ve Arap ve İslam ümmetimizin kelimesini yükseltme yolunda birleşeceğiz. Siyonist düşmana, suçlarına ve ümmetin seçeneklerini ve onurunu hedef alma planlarına karşı birlik içinde kalacağız.
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