Hamas'tan direniş ve kararlılık açıklaması

İsrail ordusu bu sabah Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bazı evlere saldırı düzenledi. Saldırıda 53 kişinin öldüğü bildirildi.

İsrail savaş uçakları ayrıca Gazze'nin Tuffah Mahallesi'ne bağlı Zerka bölgesinde yerinden edilmiş kişilerin barındığı Maskat Okulu'nu, şehrin batısında yerinden edilmiş kişilerin barındığı Emel Yetimler Enstitüsü'nü ve Şucaiyye Mahallesi'nde Gattas ailesinin evini hedef aldı. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 26 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.

HAMAS'TAN KARARLILIK AÇIKLAMASI GELDİ

Hamas, İsrail'in Gazze'de yerinden edilenlerin barındığı okul, yetimhane ve bazı evleri vurmasına ilişkin sert bir açıklama geldi.

Açıklamada, "ABD yönetiminin suç ortaklığı ve desteğiyle devam eden siyonist katliamlar, Filistin halkımızın direnişini ve kararlılığını zayıflatamayacak, direnişe boyun eğdiremeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

Bu sabah Han Yunus'un doğusundaki bazı evleri ve Gazze'de yerinden edilenlerin barındığı okul, yetimhane ve evi bombalayan İsrail güçlerinin, korkunç bir katliam işlediği ve soykırım suçunu sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, "İşgal güçlerinin cinayetleri, Filistin halkının özgürlük umudunu gerçekleştirme yolunda direnişini, faşist orduyla mücadeleyi sürdürmedeki kararlılığını daha da artıracaktır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "masum sivillerin korunması, siyonist terör makinesinin frenlenmesi, bölge halklarına yönelik faşist saldırganlığının ve yıkım çemberini genişletme çabalarının durdurulması" için acilen harekete geçilmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca "İsrail hükümetinin bölgede yakmaya çalıştığı ateşin yine işgalci ve gaspçı bu oluşumu yakacağı" kaydedildi.