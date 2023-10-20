Hamas'tan İsrail ve ABD'ye Uyarı! "Gazze'ye Saldırılar Bölgesel Bir Savaşa Dönebilir"

Askeri açıdan başarısız olan İsrail sivillere saldırmaya devam ediyor. İsrail'in Gazze'de sivillerin sığındığı tarihi kiliseye saldırısında 8 kişi öldü. Cibaliye bölgesinde hedef alınan el-Ömeri Camii tamamen yıkıldı. İsrail'in sicillere saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 3 bin 785 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail güçleri işgal atlındaki Batı Şeria'da 80 Filistinliyi gözaltına aldı. Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 930'u aştı. 81 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail Mescid-i Aksa'ya girişleri engelledi. İsrail güçleri, 65 yaş altı erkek ve 50 yaş altı kadınların Harem-i Şerif’e girişine izin vermedi.

İsrail'in sivilleri hedef almasıyla ilgili Hamas açıklama yaptı. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail'in Gazze'ye yönelik süren saldırıların bölgesel bir savaşa dönüşebileceği uyarısında bulundu. Heniyye, ABD yönetiminin, diğer cepheleri saf dışı bırakma ve insanları İsrail'in yalanlarına inandırma konusunda da başarılı olamadığını aktardı.

İsrail'de yapılan bir kamuoyu araştırması, halkın yüzde 80'inin, Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı Harekâtı'ndan Başbakan Binyamin Netanyahu'yu sorumlu tuttuğunu ortaya koydu.

İsrail ablukasındaki Gazze Şeridi'ne halen yardım ulaşmadı. ABD Başkanı Joe Biden sadece 20 tırlık insani yardımın Refah Sınır Kapısı'ndan geçeceğini söyledi. Ancak yardımlar hâlâ sınırdan geçemedi. Yardımları götürecek tırlar kapıda hazır bekliyor. İsrail'e karşı uluslararası örgütlerin de açıklamaları gelmeye devam ediyor. Son olarak Türk Devletleri Teşkilatı Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen ve yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği ve yaralandığı saldırıyı kati surette kınadığını bildirdi. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği ve Körfez işbirliği Konseyi de, İsrail-Filistin çatışmasında "can kayıplarının önlenmesi için şiddetin derhal sonlandırılması" çağrısı yaptı.