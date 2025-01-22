Hamas'tan Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

 Hamas, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı.

Mert Sagit Mert Sagit
Hamas'tan Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Yayınlanma:

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İslamî Direniş Hareketi Hamas olarak, Bolu ilindeki yangın felaketinde hayatını kaybedenlerin yasını paylaşarak, kardeş ülke olan Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a en derin taziyelerimizi sunarız." denildi.

"Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor ve ailelerinin acısını yürekten paylaşıyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu felaket karşısında kardeş Türk halkıyla dayanışmamızı vurguluyor ve tüm yaralılara acil şifalar temenni ediyoruz. Allah Türkiye’yi ve aziz halkını korusun ve Türkiye, Filistin halkının daima yanında duran bir destek olarak varlığını sürdürsün."

İstanbul'da 5 katlı binada yangınİstanbul'da 5 katlı binada yangınYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

hamas türkiye otel yangını bolu
Günün Manşetleri
Bakın o kararı nasıl almış
İşte açıklanan bildiri
Gözaltına alındılar...
Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı
4 PKK’lı etkisiz hâle getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu'ya gidiyor
Bolu'daki yangınla ilgili yeni gelişme
Trafiğe kayıtlı araç sayısı 31 milyon 301 bin 389 oldu
Bolu’daki yangın için destek mesajları
Gram fiyatı tarihi rekor kırdı
Çok Okunanlar
Ümit Özdağ Uğur Dündar'ın programına mektup gönderdi Ümit Özdağ Uğur Dündar'ın programına mektup gönderdi
23 Ocak Perşembe günü kar yağacak iller belli oldu: Lapa lapa kar geliyor! 23 Ocak Perşembe günü kar yağacak iller belli oldu: Lapa lapa kar geliyor!
İstanbul'da saatler sürecek elektrik kesintisi! Elektrikler günlerce gelmeyecek mi? İstanbul'da saatler sürecek elektrik kesintisi! Elektrikler günlerce gelmeyecek mi?
Ayvacık’ta 5.2’lik deprem! Naci Görür uyardı! Ayvacık’ta 5.2’lik deprem! Naci Görür uyardı!
Aileler yok oldu! İşte Kartalkaya faciasında hayatını kaybedenler Aileler yok oldu! İşte Kartalkaya faciasında hayatını kaybedenler