Haniye: "Hamas, BM destekli ateşkesi ilkelerine uygun hareket ediyor"

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Hamas'ın Birleşmiş Milletler destekli ateşkes önerisinin temel ilkeleri doğrultusunda hareket ettiğini belirtti.

Televizyonda yaptığı açıklamada Haniye, Hamas'ın kalıcı bir ateşkesi, İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesini, Gazze'nin yeniden inşasını ve esir takasını garanti eden bir anlaşmayı kabul etmeye hazır olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise geçen hafta, Hamas'ın ateşkes önerisine verdiği yanıt nedeniyle eleştirilerde bulunmuştu.