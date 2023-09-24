Hankendi'ye Azerbaycan elektriği verildi

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde, Ermeni nüfusun yaşadığı Hankendi şehrinin elektrik hattı Azerbaycan'ın genel elektrik hattına bağlandı.

Hankendi'ye Azerbaycan elektriği verildi
Son Güncelleme:

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresinden yapılan açıklamada, Hankendi şehrinin elektrik hattının Ermenistan'ın enerji sisteminden ayrılarak Azerbaycan'ın enerji sistemine bağlandığı bildirildi.

Açıklamada, Hankendi'ye elektriğin Şuşa'daki trafo merkezinden sağlandığı belirtilerek, "Artık Hankendi'de Azerbaycan ışığı yanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı.

Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler, yaklaşık 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.

Azerbaycanlı yetkililerle Ermeni nüfusun temsilcilerinin 21 Eylül'de yaptığı görüşmede entegrasyon süreciyle ilgili bir takım konularda mutabakat sağlanmıştı.

# Azerbaycan # Hankendi
Çok Okunanlar
52 şehre hızlı tren geliyor!
52 şehre hızlı tren geliyor!
24 Eylül 2023 Süper Loto sonuçları açıklandı!
24 Eylül 2023 Süper Loto sonuçları açıklandı!
Emekli maaşı alanlar dikkat!
Emekli maaşı alanlar dikkat!
Savaş Cebeci'den açıklama: "Yalnızlığımı iliklerime kadar hissettim..."
Savaş Cebeci'den açıklama: "Yalnızlığımı iliklerime kadar hissettim..."
Fahrettin Koca'dan aşı uyarısı
Fahrettin Koca'dan aşı uyarısı
Öne Çıkanlar ✨ Filenin Sultanları 6'da 6 Yaptı! Federasyon Başkanı Anlatıyor! ✨ Filenin Sultanları 6'da 6 Yaptı! Federasyon Başkanı Anlatıyor! Saçkıran nasıl geçer? Saçkıran nasıl geçer?